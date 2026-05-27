Caltanissetta, Consorzio Universitario: il 29 maggio il convegno “Stati generali dell’offerta formativa universitaria”

Si terrà venerdì, 29 maggio, al Consorzio Universitario di Caltanissetta – Palazzo Moncada, il convegno dal titolo “Stati generali dell’offerta formativa universitaria”, promosso dal Consorzio Universitario e dall’Università degli Studi di Palermo.

Al centro dell’evento un tavolo di confronto con istituzioni, parti sociali, imprese e professionisti, durante il quale si approfondiranno i seguenti ambiti: area sanitaria, socio-assistenziale, transizione ecologica, ingegneria sostenibile, scienze della vita, veterinaria, turismo, beni culturali, enogastronomia.

Il convegno si dividerà in due sessioni. La sessione mattutina partirà alle ore 9:00 e sarà moderata dall’on. Alessandro Pagano, nucleo di programmazione economica presidenza del Consiglio dei Ministri, e vedrà gli interventi di: Gianluca Tumminelli, presidente del Consorzio Universitario; Massimo Midiri, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Palermo; Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio di Caltanissetta; Massimo dell’Utri, sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Pietro Testaì, direttore amministrativo Cefpas; Salvatore Lucio Ficarra, direttore generale dell’ASP di Caltanissetta; Giovanni Ciaccio, presidente società siciliana chirurgia; Vincenzo Palizzolo, commissario straordinario Camera di Commercio; Andrea Milazzo, presidente del conservatorio statale di musica “V. Bellini”; Ermanno Pasqualino, assessore alle Politiche giovanili; Daniela Vullo, soprintendente dei Beni Culturali; Viviana Assenza, dirigente Ufficio V – ambito territoriale di Caltanissetta-Enna; Terenziano Di Stefano, sindaco di Gela; Massimiliano Conti; sindaco di Niscemi; Leonardo Burgio, sindaco di Serradifalco; Luca Sammartino, assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea; Elisa Ingala, assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione pubblica; Girolamo Turano, assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione.

Dalla visione strategica e obiettivi degli Stati generali, all’analisi dei fabbisogni del territorio; dalle opportunità di crescita e di sviluppo alla programmazione regionale e integrazione tra formazione e lavoro. Questi tra gli argomenti che si affronteranno durante il corso del convegno, dove non mancheranno i contributi del sistema produttivo, professionale e dociale per l’orientamento della nuova offerta formativa.

La sessione pomeridiana, avrà lo start alle ore 14:30 e sarà introdotta e moderata dalla giornalista Ivana Baiunco. Oltre agli interventi degli stakeholder, prenderanno la parola: Fabio Corvo, presidente della Consulta regionale dell’Ordine degli Ingegneri della Sicilia e presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta; Piero Lo Nigro, presidente Ordine Dottori Agronomi e dottori forestali; Giovanni D’Ippolito, presidente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri; Barbara Iraci, presidente Ordine dei Farmacisti; Ignazio Manduca, presidente Confindustria; Francesco Cucurullo, presidente Federazione Coldiretti; Andrea Messina, segretario nazionale Anief; Carmela Petralia, segretario generale aree interne Cisl (Ag-Cl-En); Salvatore Guttilla, segretario provinciale della Uil; Rosanna Moncada, segretario provinciale Cgil; Nicola Pastorello, direttore Cofidi; Agata Rita Galfano, dirigente I.I.S.S. “A. Manzoni – F. Juvara”; Vito Parisi, dirigente I.I.S. “A. Volta”; Laura Zurli, dirigente I.I.S.S. Sebastiano Mottura; Cristina Ferrara, responsabile Eurosofia; Gaetano Terlizzi, direttore cooperativa sociale Consenso; Ivo Cigna, presidente circolo Legambiente Caltanissetta; Leandro Janni, vice presidente regionale Italia Nostra Sicilia; Fabio Di Francesco, presidente Slowfood Sicilia. A concludere i lavori il magnifico rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri. Il convegno si prospetta come un momento di confronto istituzionale e territoriale di alto profilo con a cuore il futuro universitario.