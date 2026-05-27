Rottamazione Quinques, Caltanissetta da primato. Il sindaco: “Riconosciuto il lavoro serio e concreto”

l Consiglio Comunale di Caltanissetta, nella seduta del 26 maggio 2026, ha approvato all’unanimità il regolamento per la “Definizione agevolata delle entrate comunali”, la cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, prevista dalla Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.

Un risultato amministrativo di straordinaria importanza che conferma il grande lavoro svolto dall’Amministrazione comunale, dall’assessorato ai tributi guidato da Calogero Adornetto, dagli uffici comunali e premiato dal voto favorevole unanime dell’intera aula consiliare, sia dalla maggioranza sia dall’opposizione.

“È una grande soddisfazione vedere riconosciuto il lavoro serio e concreto svolto da questa amministrazione, dall’assessore Adornetto e dagli uffici – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro –. Caltanissetta è tra i pochi Comuni d’Italia ad aver già approvato questa agevolazione e ad averlo fatto prevedendo una copertura temporale così ampia.

Il voto unanime del Consiglio Comunale dimostra che quando si lavora nell’interesse esclusivo dei cittadini si riesce a unire tutte le forze politiche attorno a obiettivi concreti e utili alla città.

Non è la prima volta che un provvedimento elaborato dall’ufficio tributi ottiene il consenso unanime del Consiglio Comunale, a testimonianza della qualità tecnica e politica del lavoro portato avanti in questi anni”.

La misura consentirà ai cittadini di regolarizzare le proprie posizioni tributarie pagando esclusivamente l’imponibile, con l’abbattimento totale di interessi e sanzioni, e con la possibilità di rateizzare fino a 60 mesi oppure procedere con pagamento in un’unica soluzione.

Le agevolazioni riguarderanno:

TARI

IMU

TASI

CUP (Canone Unico Patrimoniale)

Per quanto riguarda i tributi comunali Maggiori (IMU, TARI E TASI), sarà possibile aderire alla rottamazione per le annualità comprese tra il 2000 e il 2023. Per il CUP, invece, commercianti e artigiani potranno beneficiare dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2025, andando oltre quanto previsto dalla normativa nazionale.

I cittadini potranno inoltre scegliere quali tributi definire, per quali annualità e quali eventualmente rateizzare.

“Finalmente il termine rottamazione entra a far parte del vocabolario del Comune di Caltanissetta – ha dichiarato l’assessore ai tributi Calogero Adornetto – aderendo immediatamente alla possibilità prevista dalla Legge di Bilancio 2026 voluta dal Governo Meloni. Abbiamo lavorato con grande impegno insieme agli uffici per predisporre un regolamento serio, concreto e realmente utile ai cittadini”.

L’assessore Adornetto ha inoltre evidenziato il prezioso contributo degli ordini professionali, in particolare dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Caltanissetta e del presidente Giuseppe Lacagnina. Nel corso dell’iter normativo sono stati infatti effettuati diversi incontri con il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti, durante i quali sono state avanzate numerose proposte migliorative: quasi tutte le osservazioni presentate sono state accolte e inserite nel regolamento definitivo approvato dal Consiglio Comunale.

Con questa misura il Comune di Caltanissetta sceglie responsabilmente di rinunciare a circa 10 milioni di euro tra interessi e sanzioni, privilegiando però il recupero concreto dei tributi non riscossi. La portata della manovra consentirà infatti di riportare nelle casse comunali somme stimate fino a 40 milioni di euro relative a entrate che, sino ad oggi, risultavano difficilmente esigibili.

Per gestire le procedure di adesione sarà attivato nei prossimi giorni un portale dedicato attraverso il quale i cittadini potranno presentare domanda. Dopo la pubblicazione ufficiale della Delibera di Consiglio Comunale, sarà concesso ai cittadini un termine di sessanta giorni per aderire alla rottamazione trascorsi i quali il Comune avrà trenta giorni di tempo per rispondere alle istanze.

L’Amministrazione comunale guarda già avanti e anticipa alla cittadinanza un ulteriore importante intervento in materia tributaria e di riscossione. È infatti in fase conclusiva l’iter per una nuova misura di definizione agevolata, in accordo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che prevederà anche la rottamazione relativa a contravvenzioni e sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

La proposta si trova attualmente all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, verosimilmente, potrebbe diventare operativa entro i prossimi dieci giorni. Anche questa iniziativa punta a garantire ai cittadini un importante alleggerimento economico e nuove possibilità di regolarizzazione.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale resta chiaro: ridurre progressivamente il peso fiscale sui cittadini, sostenere famiglie e imprese e migliorare concretamente la qualità della vita dei nisseni.