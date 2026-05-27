Caltanissetta, M.O.V.I.: 3 giugno, VI anniversario del barbaro omicidio di Adnan Siddique

Mercoledì 3 giugno, a partire dalle ore 11.00, in via San Cataldo – nei pressi della lastra commemorativa – si terrà una cerimonia in occasione del VI anniversario del barbaro omicidio di Adnan Siddique: un momento per rinnovare il ricordo del sacrificio ed il coraggio del giovane cittadino nisseno di origine pakistana, avvenuto proprio in quei luoghi il 3 giugno del 2020.

Come ogni anno, il MO.V.I. (Movimento Volontariato Italiano) ed il Comitato “Giustizia per Adnan”organizzano questo momento di raccoglimento spirituale e di cordoglio, ma anche di fratellanza, di preghiera interreligiosa – musulmana e cattolica – non solo per commemorare l’assassinio di Adnan ma anche per promuovere la sensibilizzazione della collettività sul contrasto al fenomeno del caporalato e contro la sopraffazione criminale e la violenza.