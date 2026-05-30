Sinistra Italiana Caltanissetta: il 31 maggio presidio per la tutela della Collina Sant’Anna

La fruizione pubblica della Collina di Sant’Anna è in pericolo. Dodici ettari di terreno, sopra i quali insistono fabbricati di pregio architettonico dal punto di vista storico, rischiano di essere sottratti per sempre alla città di Caltanissetta. L’annuncio di vendita dell’area della Collina di Sant’Anna non fa mistero, infatti, del suo destino: alienata ai cittadini e alle cittadine nissene, privatizzata e cementificata. Per questo motivo si invita la cittadinanza nissena a prendere parte al presidio di domenica 31 maggio, dalle ore 10 alle ore 12, organizzato presso i cancelli di accesso all’area, in Via Antenna 13, per tutelare tutti insieme questo bene comune straordinario e unico nel panorama paesaggistico e urbanistico italiano.

Le nostre richieste all’amministrazione comunale sono abbastanza chiare: 1. la convocazione di un consiglio comunale urgente per fermare la vendita dell’area ad acquirenti privati; 2. il ristoro per l’abbattimento dell’antenna Rai consistente nel passaggio della proprietà della Collina al Comune di Caltanissetta senza oneri per la città; 3. l’innalzamento del vincolo paesaggistico al livello tre tale da garantire la totale inedificabilità sull’area; 4. l’avvio di una progettazione del recupero, del riuso e della gestione pubblica della Collina di Sant’Anna attraverso una mobilitazione che riunisca i massimi esperti del settore della riqualificazione urbanistica e paesaggistica. La Collina di Sant’Anna non può essere, perciò, perduta quando le circostanze storiche spingono ad investire sul sostegno alla socialità e alla dimensione ecologica che vede esseri umani e natura parte di un organismo comune. Sinistra Italiana – AVS Caltanissetta Unione Giovani di Sinistra – Caltanissetta