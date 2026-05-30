Caltanissetta. Maxi operazione antidroga della Polizia nel nisseno: due arresti e oltre 3,4 chili di stupefacenti sequestrati

CALTANISSETTA – Due arresti, sei denunce, sedici segnalazioni amministrative e 262 persone identificate. È il bilancio dell’operazione ad alto impatto condotta dalla Polizia di Stato in provincia di Caltanissetta nell’ambito di una vasta attività nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al porto abusivo di armi.

L’attività ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Gela e Niscemi, con controlli intensificati nelle aree considerate più sensibili del territorio e nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso dell’operazione sono state effettuate 57 perquisizioni personali e domiciliari che hanno consentito di sequestrare complessivamente circa 3,4 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui 2,2 chilogrammi di hashish, 1,24 chilogrammi di marijuana e modeste quantità di cocaina. Sequestrati anche sei coltelli.

Le due persone arrestate sono gravemente indiziate del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Altre sei persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per violazioni in materia di droga e armi, mentre sedici soggetti sono stati segnalati amministrativamente quali assuntori di sostanze stupefacenti.



L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli disposto a livello nazionale, che ha portato all’esecuzione di migliaia di verifiche sul territorio, al sequestro di ingenti quantitativi di droga e all’identificazione di quasi 300 mila persone in tutta Italia, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai fenomeni di criminalità legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti.