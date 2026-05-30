Caltanissetta. Gentilezza in tavola, una comunità che si ritrova per sostenere Obiettivo Casa: sala piena e cuori conquistati alla cena solidale per ConSenso

La cena solidale per ConSenso apre il primo di una serie di appuntamenti dedicati alla realizzazione del primo residenziale per giovani adulti con autismo nel cuore della Sicilia. Una sala piena, un clima di calore autentico e una comunità che sceglie di esserci. La cena solidale organizzata per la Cooperativa Sociale ConSenso al ristorante Sala e Pepe ha trasformato un appuntamento conviviale in un gesto collettivo di responsabilità e vicinanza. L’accoglienza di Michele Tornatore, che ha aperto le porte del suo locale con generosità e cura, ha contribuito a creare un’atmosfera capace di unire sapori, emozioni e impegno sociale. Tra i presenti, oltre ad alcuni familiari dei ragazzi seguiti dalla cooperativa, una rappresentanza dei componenti dello staff anche Katia Berretta, referente per la Sicilia de I Bambini delle Fate, realtà che da anni sostiene progetti di inclusione in tutta Italia. La sua presenza ha dato ulteriore valore a una serata che ha messo al centro le persone, le loro storie e la forza di un territorio che sceglie di costruire futuro. La cena è stata il primo di una serie di appuntamenti che ConSenso intende promuovere per accompagnare la comunità verso la conclusione di Obiettivo Casa, il progetto che porterà alla nascita del primo residenziale per giovani adulti con autismo nel cuore della Sicilia. Un luogo pensato per garantire continuità educativa, stabilità emotiva, percorsi di autonomia e una quotidianità costruita su misura, nel rispetto dei tempi e delle potenzialità di ciascuno. Un progetto che non nasce per sostituire le famiglie, ma per affiancarle, offrendo ai ragazzi un futuro possibile e sereno. Obiettivo Casa rappresenta molto più di una struttura: è un’idea di comunità che si prende cura, un modello di inclusione che mette al centro la persona e la sua dignità. È la risposta concreta a un bisogno che le famiglie vivono ogni giorno, soprattutto pensando al “dopo di noi”, e che ConSenso ha scelto di affrontare con professionalità, visione e coraggio.La serata si è conclusa con la consapevolezza che ogni gesto, anche il più semplice, contribuisce a costruire un percorso più grande. E che la gentilezza, quando diventa azione condivisa, può davvero trasformare un territorio.ConSenso continuerà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti, convinta che la partecipazione della comunità sia la chiave per portare a compimento un progetto che appartiene a tutti.