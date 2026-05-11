Commercialisti, entrate locali e revisione degli enti: il 13 maggio il secondo evento e-learning di “Enti pubblici in Ordine 2026”. Prima uscita pubblica per l’assessore Ingala

PALERMO – La revisione delle entrate locali, gli effetti della rottamazione e della definizione agevolata, l’attendibilità dei residui attivi e il Fondo crediti di dubbia esigibilità saranno al centro del secondo appuntamento e-learning del ciclo “Enti pubblici in Ordine 2026”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. L’incontro, dal titolo “La revisione delle entrate locali: rottamazione, definizione agevolata, residui e FCDE”, si terrà mercoledì 13 maggio 2026, dalle 15 alle 17, in modalità webinar. L’evento assume un particolare rilievo istituzionale per la presenza, tra i saluti iniziali, di Elisa Maria Lucia Ingala, dottore commercialista e assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione Siciliana, alla sua prima uscita pubblica nel nuovo ruolo. Ad aprire i lavori saranno anche Nicolò La Barbera, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, e Cristina Bertinelli, consigliera nazionale con delega agli enti pubblici. L’intervento introduttivo e la moderazione saranno affidati ad Angelo Salemi, consigliere ODCEC Palermo con delega agli enti pubblici. Il confronto tecnico vedrà gli interventi di Stefano Baldoni, dirigente dell’Unità operativa “Servizio finanziario e gestione entrate” del Comune di Perugia, e di Pasquale Mirto, dirigente del Comune di Mirandola e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, nonché consulente IFEL. Al centro del webinar ci saranno temi di forte attualità per gli enti locali e per i revisori: dagli effetti degli istituti agevolativi sulla gestione delle entrate alla capacità di riscossione, dall’attendibilità dei residui attivi al Fondo crediti di dubbia esigibilità, fino ai riflessi sulla cassa e sugli equilibri complessivi degli enti. Il ciclo di incontri è valido ai fini della Formazione professionale continua dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei revisori degli enti locali della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla normativa regionale per la partecipazione all’estrazione a sorte degli organi di revisione negli enti locali siciliani. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il portale IsiFormazione e successivamente accedere alla piattaforma GoToWebinar. Chi risulta già iscritto non dovrà effettuare una nuova registrazione.