Omicidio al Cep di Palermo, proseguono gli interrogatori di parenti e amici della vittima

Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri gli interrogatori di parenti e amici di Placido Barrile, l’uomo ucciso sabato sera nel quartiere Cep con diversi colpi di pistola al volto. Il suo corpo era dentro la sua auto parcheggiata in via Paladini, rione Cep, periferia ovest di Palermo. Gli inquirenti puntano su diverse piste. Forse un appuntamento finito male. I militari della scientifica hanno fatto per doverse ore i rilievi sull’auto della vittima. (Adnkronos)