Sicilia, l’appello di Terrana(UDC) ai moderati: “Non è più tempo di divisioni, collaboriamo per un Centro responsabile”

Il Coordinatore Regionale dell’UDC in Sicilia, l’On. Decio Terrana, rivolge un appello sincero a tutte le donne e gli uomini dell’area moderata, popolare, cattolica e riformista che condividono valori di responsabilità, solidarietà e attenzione al bene comune. L’Unione di Centro apre le proprie porte a quanti vogliono contribuire ad un progetto politico serio e credibile, fondato sui valori della tradizione popolare e cristiano-democratica, con spirito di dialogo e collaborazione. In una fase segnata da tensioni sociali e distanza tra cittadini e politica, riteniamo necessario costruire un’area di centro moderata e responsabile, capace di dare risposte concrete a famiglie, giovani, lavoratori e imprese. La Sicilia oggi rappresenta una terra di grandi opportunità, che negli ultimi anni ha mostrato segnali di crescita e sviluppo. È fondamentale proseguire su questa strada con unità, coesione e senso di responsabilità, sostenendo i progetti strategici utili al futuro della Regione e delle nuove generazioni.Non è il tempo delle divisioni, ma della collaborazione tra tutte le forze moderate che credono nella politica come servizio, nel buon governo e nella tutela delle istituzioni democratiche.L’UDC continuerà a lavorare con equilibrio, serietà e apertura al confronto, per costruire insieme un percorso politico forte e condiviso.