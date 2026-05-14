Ars, Caronia: “Ex Pip ed ex Keller esclusi dal blocco delle assunzioni grazie al mio emendamento”

Palermo – “La norma sul blocco totale delle assunzioni negli enti e nelle società partecipate regionali non riguarderà i lavoratori ex Pip e gli ex Keller. Il loro percorso di stabilizzazione a tempo pieno è ufficialmente salvo, grazie a un mio specifico emendamento approvato dall’Assemblea regionale siciliana, che ha introdotto un’importante deroga volta alla difesa di questi bacini storici”. Lo dice Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati all’Ars.“Il Parlamento siciliano – spiega – ha varato un provvedimento rigoroso che congela le assunzioni nelle controllate fino al 31 dicembre 2027 per garantire trasparenza ed evitare speculazioni elettorali. Era però indispensabile chiarire fin da subito che questa barriera non dovesse colpire chi da anni vive nel limbo del precariato”.“È fondamentale affrancare i lavoratori dallo stato di bisogno nel più breve tempo possibile, evitando strumentalizzazioni a ridosso delle scadenze elettorali – aggiunge Caronia -. È necessario porre fine a un sistema di false aspettative politiche: i processi di stabilizzazione devono essere avviati e conclusi lontano dalle elezioni, a tutela della dignità del lavoro”, conclude l’esponente di Noi Moderati.