Caltanissetta. Il Risiko Club Ufficiale sarà protagonista all’interno della 3^ edizione della Festa della Primavera

CALTANISSETTA. Da venerdì 15 a domenica 17 presso la Villa Amedeo di viale Regina Margherita si terrà la terza edizione della “Festa della Primavera”.

Organizzato dall’ associazione “Officine Taratà” rappresentata da Tiziano La Marca e Marcello Bellomo, con la collaborazione di Michele Fiscina e Gianluca Nicosia, insieme alla ditta “MT” e con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, l’importante evento, come nelle passate edizioni vuole essere un momento di incontro di scuole di ogni ordine e grado, Associazioni di Volontariato, Artigiani, Artisti e Associazioni Ludiche.

Anche quest’anno il Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta avrà uno spazio a disposizione per potere divulgare e fare conoscere, ancora di più, il gioco di strategia del “Risiko!”. L’RCU Eclettica sarà presente, con uno stand sin da venerdì pomeriggio con i suoi soci e giocatori, ad insegnare il gioco del Risiko! con le sue regole da torneo diverse da quelle del gioco tradizionale. E l’occasione per “rispolverare” o riavvicinarsi al gioco di strategia che ha appassionato intere generazioni da oltre cinquant’anni.

Si organizzeranno due Open (tornei aperti), uno il sabato ed uno la domenica e sarà assegnato il trofeo “Manliopasqua”, giunto alla sua seconda edizione e intitolato alla memoria di Manlio Pasqualino presidente del Club nisseno scomparso prematuramente l’anno scorso.

“ Anche quest’anno siamo presenti con il nostro Club alla “Festa della Primavera” che sta diventando un’importante realtà nella nostra città e nella nostra provincia. – dichiarano dal direttivo del Risiko Club nisseno – Già da venerdì pomeriggio organizzeremo nel nostro stand dei corsi d’iniziazione al gioco del Risiko! e per chi lo ha giocato con il metodo tradizionale lo aggiorneremo sulle regole da torneo con cui oggi è strutturato il gioco. Nelle giornate di sabato e domenica ci saranno due tornei Open che vedranno la presenza di giocatori di altri Club siciliani. Il tutto si concluderà con l’assegnazione del Trofeo “Memorial Manliopasqua” giunto alla sua seconda edizione”:

Il programma prevede:

Venerdì 15 dalle 18.00 alle 21.00 scuola di Risiko! con le regole ufficiali da torneo, con possibilità di giocare partite amichevoli

Sabato 16 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 scuola di Risiko! con le regole ufficiali da torneo. Dalle ore 15 alle 16.00 iscrizione e registrazione al X° Open “Eclettica Risiko Club” con avvio della prima partita, a seguire la seconda partita; verranno premiati i giocatori che avranno totalizzato il miglior punteggio sommando i punti di ogni singola partita.

Domenica 17 dalle 09.00 alle 09.45 iscrizione e registrazione all’XI° Open “Festa della Primavera”, torneo su tre partite. Ore 10,00 inizio prima partita, ore 14.30 inizio seconda partita, a seguire terza ed ultima partita. Saranno premiati i primi tre giocatori che avranno totalizzato il miglior punteggio sommando i punti di ogni singola partita.

Alle ore 20.00 premiazione e assegnazione del Trofeo “Manliopasqua” alla giocatrice o al giocatore che nei due open di sabato e domenica avrà realizzato il miglior punteggio sommando i punti ottenuti in tutte le partite giocate. Solo se ha giocato cinque partite si scarterà un risultato (peggior punteggio o assenza)

Non c’è l’obbligo di giocare tutte e due gli Open o tutte le partite.