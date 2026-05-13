Salute

L’Inner Wheel di Caltanissetta dona prodotti per l’igiene alla Parrocchia Santa Croce

Redazione 3

L’Inner Wheel di Caltanissetta dona prodotti per l’igiene alla Parrocchia Santa Croce

Mer, 13/05/2026 - 16:33

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Il 12 maggio l’Inner Wheel di Caltanissetta, proseguendo la sua attenzione verso le fasce più deboli della città, ha donato una cospicua fornitura di prodotti per l’igiene personale e per gli ambienti alla Parrocchia Santa Croce nei cui locali è ospitato un dormitorio, luogo di rifugio e di accoglienza per tante persone in difficoltà. La consegna è avvenuta in uno dei punti vendita Acqua e Sapone, alla presenza di una dei titolari dell’azienda, nonché socia del Club, la Signora Laura Leto Assennato. Il Parroco di Santa Croce, Padre Piero Riggi, particolarmente colpito da tale donazione, ha ringraziato calorosamente la Presidente del club, la Dottoressa Nevilia Aquilina e le altre socie presenti, sottolineando che tali gesti costituiscono un aiuto concreto ad una realtà spesso dimenticata.

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