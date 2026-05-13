Caltanissetta, monopattini: nuove norme, ecco cosa fare

Dal 16 maggio 2026 scatterà l’obbligo del contrassegno identificativo (targa adesiva) per tutti i monopattini elettrici in circolazione. La misura, prevista dal Decreto direttoriale n. 110 del 6 marzo 2026, introduce una targa adesiva univoca che dovrà essere applicata in modo visibile sul parafango o sul piantone del mezzo, con l’obiettivo di garantire la tracciabilità del veicolo attraverso il collegamento diretto con il codice fiscale del proprietario.

Per ottenere il contrassegno, i cittadini – così come i legali rappresentanti di imprese o gli studi di consulenza automobilistica – dovranno accedere al Portale dell’Automobilista tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Dopo il pagamento dei diritti previsti attraverso il sistema PagoPA, sarà necessario caricare online la documentazione richiesta mediante l’applicativo “Gestione Pratiche Online”.

Le domande saranno esaminate dagli Uffici della Motorizzazione Civile, anche senza prenotazione preventiva, purché corredate da tutta la documentazione necessaria. Una volta ricevuta la conferma di lavorazione tramite e-mail, l’utente dovrà prenotare online una fascia oraria per recarsi presso l’UMC scelto e ritirare il contrassegno.

Il decreto disciplina nel dettaglio anche le modalità operative per cittadini, imprese e studi di consulenza automobilistica. I cittadini che accedono alla piattaforma dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria per eventuali comunicazioni relative al rilascio del contrassegno. La piattaforma acquisirà automaticamente, tramite autenticazione SPID o CIE, il codice fiscale e i dati anagrafici del richiedente, tra cui nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo di residenza.

Nel caso di minori, l’istanza dovrà essere presentata dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale, che dichiarerà tramite specifico flag sulla piattaforma di agire in nome e per conto del minore, ai sensi degli articoli 46 e 76 del DPR 445/2000.

Per le imprese sarà invece necessario inserire il codice fiscale e l’indirizzo e-mail dell’azienda.

Completata con esito positivo la procedura online, il richiedente potrà selezionare l’Ufficio della Motorizzazione Civile presso cui ritirare il contrassegno e scegliere la fascia oraria disponibile. Il pagamento dell’importo previsto dal decreto ministeriale n. 250 del 6 ottobre 2025 dovrà essere effettuato tramite bollettino PagoPA generato direttamente dalla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso in cui la pratica venga presentata tramite uno studio di consulenza automobilistica, sarà obbligatorio allegare una delega firmata dall’intestatario del contrassegno. Il documento dovrà autorizzare lo studio a operare in nome e per conto del richiedente, che resterà comunque titolare della pratica.

Gli uffici della Motorizzazione Civile di Caltanissetta, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 27, restano a disposizione degli utenti per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Il Direttore della MC di Caltanissetta Dott. Filippo Spagnolo

