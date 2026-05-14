Sicilia, istituita una fascia identificativa per i Presidenti dei Consigli Comunali con una legge approvata all’Ars

Da oggi anche i Presidenti dei Consigli Comunali siciliani avranno una fascia identificativa al pari dei sindaci. Una legge approvata all’Ars ne istituisce l’uso e uniforma i colori, cioè il giallo e il rosso della Regione Siciliana. La disposizione legislativa introduce e uniforma la fascia come elemento distintivo del Presidente del Consiglio nelle cerimonie e occasioni istituzionali, stabilendo l’utilizzo dei colori giallo e rosso e superando le diverse varietà cromatiche finora adottate dai regolamenti autonomi di alcuni comuni siciliani. A sostenere l’iniziativa il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia. “Con questa norma – ha dichiarato il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia – si introduce un elemento di riconoscibilità e uniformità istituzionale. Anche i Presidenti dei Consigli comunali, al pari dei sindaci, saranno identificati da una fascia a tracolla nei colori ufficiali della Regione Siciliana, il giallo e il rosso, rafforzando così il senso di appartenenza istituzionale”.(ITALPRESS).