Scuola e integrazione: l’Ars finanzia il 100% dei progetti siciliani di mediazione culturale

“Ringrazio tutte le forze politiche presenti in Parlamento, perché l’emendamento approvato consentirà alla Regione di finanziare tutti i progetti di mediazione linguistica e culturale e di educazione alimentare presentati dalle scuole, che hanno partecipato alle circolari pubblicate dall’assessorato all’Istruzione». Lo annuncia l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, dopo il via libera del Parlamento regionale all’emendamento del governo al disegno di legge “Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo e spettacolo”, in discussione all’Ars, che destina complessivamente 743 mila euro di fondi regionali al finanziamento di tutte le richieste degli istituti che hanno partecipato a due circolari pubblicate nei mesi scorsi dall’assessorato.

La prima riguarda l’attivazione, nelle scuole statali del primo e del secondo ciclo, di servizi di mediazione linguistica e culturale, ai quali vengono destinati ulteriori 323 mila euro, in aggiunta ai 300 mila euro inizialmente previsti, che hanno consentito di finanziare già 41 progetti. Le nuove somme permetteranno di finanziare altri 43 proposte, per un totale di 84 progetti. La seconda riguarda invece la promozione di attività di educazione e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, per i quali si aggiungono altri 420 mila euro. Le nuove risorse consentiranno di finanziare complessivamente 104 progetti, 84 in più rispetto ai 20 già ammessi e finanziabili con l’originaria dotazione finanziaria di 100 mila euro.

«Con il via libera di oggi – conclude l’assessore Turano – l’Ars ha reso un servizio utile alla comunità scolastica siciliana. È un risultato importante, perché le due circolari pubblicate dalla Regione, favoriscono l’inclusione degli studenti stranieri e promuovono stili di vita sani tra i giovani».

