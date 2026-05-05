San Cataldo. Visita al parco geo minerario di Gabara per alunni e docenti della scuola media “Rosso di San Secondo”

SAN CATALDO. Ancora una volta il parco geo minerario di Gabara in primo piano. Stavolta al suo interno c’è stata la visita delle classi 3D e 3B della Scuola Secondaria di Primo Grado “Rosso Di San Secondo” di Caltanissetta.

Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti: Palmeri Marzia Barrile, Lilla Graziella Romano, Daniela Trentuno e Carmelo Strazzeri. Nella circostanza, alunni e docenti hanno potuto ammirare le bellezze del parco geo minerario sancataldese, ma soprattutto hanno apprezzato sia la descrizione fatta dal geologo Angelo La Rosa, ma anche la rappresentazione teatrale di Ciaula Scopre la Luna.

Un’autentica full immersion nel mondo delle miniere siciliane che è stato parecchio apprezzato da docenti e alunni della “Rosso di San Secondo” che hanno potuto toccare con mano il fascino delle discenderie, ma anche le opere d’arte e la bellezza naturalistica del sito.