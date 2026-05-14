San Cataldo, il 30 maggio presentazione del catalogo monografico “50 anni – Le opere di Vincenzo Foresta”

San Cataldo si prepara ad accogliere un importante appuntamento culturale dedicato all’arte e alla memoria: sabato 30 maggio alle ore 18:00, presso l’Auditorium Banca G. Toniolo, sarà presentato il catalogo monografico “50 anni – Le opere di Vincenzo Foresta”, a cura di Alberto Antonio Foresta, un volume che raccoglie e sintetizza oltre mezzo secolo di produzione pittorica dell’artista sancataldese. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio gratuito del Comune di San Cataldo e in collaborazione con diverse realtà culturali della provincia: Officina degli Artisti, Primaquinta, ITACA APS e Paruzzo Editore, rappresenta un momento di restituzione alla comunità di un percorso umano e artistico di grande valore. Il catalogo si configura come una testimonianza significativa del lavoro di Vincenzo Foresta, artista la cui pittura attraversa cinquant’anni di storia restituendo uno sguardo autentico sulla società, sui paesaggi e sulle emozioni. Le opere raccolte nel volume tracciano un percorso che si muove tra dimensione intima e collettiva: un “giro immenso” che unisce il mondo e la quotidianità domestica, l’infanzia e la vecchiaia, la memoria e il presente.

La produzione di Foresta si distingue per una cifra stilistica riconoscibile e per una profonda capacità narrativa: i suoi dipinti diventano cronaca visiva di un’Italia che resiste, fatta di gesti semplici, tradizioni, relazioni umane e paesaggi ancora carichi di significato. Un’Italia dei vicoli, dei panni stesi, dei dialoghi tra balconi, della cura per la terra e per le persone, in cui la figura umana – spesso femminile – assume un ruolo centrale come simbolo di vita e speranza. Nato a San Cataldo l’11 gennaio 1943, Vincenzo Foresta cresce in un contesto familiare segnato da sacrifici. La perdita del padre in giovane età incide profondamente sulla sua sensibilità, contribuendo a forgiare uno sguardo artistico intenso e consapevole. Fin da ragazzo manifesta una naturale inclinazione per il disegno, coltivando la pittura come spazio intimo di espressione, parallelamente alla sua attività lavorativa presso Poste Italiane, nel corso degli anni, Foresta partecipa a numerose mostre collettive, ottenendo premi e riconoscimenti a livello regionale e nazionale. Accanto all’attività artistica, si distingue per un forte impegno culturale: è tra i fondatori dell’Associazione “Amici dell’Aquilone” e successivamente di “Insieme per l’Arte”, contribuendo in modo determinante alla crescita del tessuto artistico locale e diventando punto di riferimento per le nuove generazioni. Il suo legame con la città si esprime anche attraverso il dono di importanti opere pubbliche, oggi parte integrante del patrimonio visivo di San Cataldo. La sua figura rappresenta un esempio concreto di come passione, disciplina e radicamento territoriale possano generare valore culturale duraturo. Il catalogo è stato curato da Alberto Antonio Foresta, figlio dell’artista, con l’obiettivo di restituire il giusto riconoscimento all’arte di Vincenzo e offrendo al pubblico uno strumento di lettura approfondita e consapevole dell’opera del padre. Alla presentazione interverranno Alberto Antonio Foresta, curatore del catalogo, la giornalista Fiorella Falci, il regista e attore Aldo Rapè, Noemi Ballacchino, direttrice artistica di Officina degli Artisti, Marco Andaloro, presidente dell’Associazione ITACA. Sarà presente anche l’artista Vincenzo Foresta. L’incontro si concluderà con una sessione di firma delle copie, che saranno disponibili al termine della serata. L’ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare.