San Cataldo. Donato alla Confraternita un quadro del Patrono dall’Associazione “Il Pettirosso”

SAN CATALDO. La Confraternita di San Cataldo si è ritrovata nella propria sede per vivere un momento di fraternità e condivisione, a conclusione dei festeggiamenti patronali del 10 maggio in onore di San Cataldo.

L’incontro, vissuto in un clima di semplicità e comunione, ha rappresentato un’occasione per rileggere insieme i giorni della festa, condividere riflessioni, esperienze e sentimenti maturati durante il cammino vissuto dalla comunità confraternale.

Attraverso il dialogo fraterno, si è rinnovato il senso di appartenenza alla Confraternita e l’impegno a custodire, con fede e responsabilità, la devozione verso il Santo Patrono, continuando a testimoniare i valori della carità, del servizio e della fraternità cristiana.

Alla Confraternita è stato donato un quadro dall’Associazione culturale “Il Pettirosso” di Michele Falzone e Floriana Lauricella. Si tratta di una pregevole immagine realizzata a matita, raffigurante San Cataldo, eseguita nel 2023 da un’alunna dell’Istituto d’Arte di San Cataldo. Il dono, accolto con gratitudine, rappresenta non soltanto un gesto di vicinanza verso la Confraternita, ma anche un segno concreto di come l’arte e la creatività giovanile possano diventare espressione di fede, memoria e identità culturale del territorio. L’opera entrerà a far parte del patrimonio confraternale quale testimonianza di devozione al Santo Patrono e segno del legame tra le realtà associative che, con sensibilità e spirito di collaborazione, contribuiscono alla promozione dei valori religiosi e culturali della comunità.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, segno della bellezza delle relazioni autentiche e della comunione che anima il cammino confraternale.