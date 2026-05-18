Caltanissetta. Il 30 maggio serata di solidarietà al Teatro Rosso di San Secondo con il “Galà dell’amicizia rotariana”

CALTANISSETTA. Sarà una serata all’insegna della musica, dell’amicizia e della solidarietà quella in programma sabato 30 maggio 2026, alle ore 20.00, al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, afferma l’Ing. Gaetano Alù, Delegato Distrettuale della Rotary Foundation per l’area nissena, dove si svolgerà il “Galà dell’Amicizia Rotariana – Verso la Rotary Foundation”, promosso dall’Area Nissena della Rotary Foundation del Distretto 2110 Sicilia-Malta.

L’iniziativa, inserita nell’anno rotariano 2025-2026 punta a sostenere le attività della Rotary Foundation, il braccio operativo e filantropico del Rotary impegnato in tutto il mondo in progetti umanitari, sanitari, educativi e sociali. La fondazione sostiene interventi per la lotta alle malattie, l’accesso all’acqua potabile, l’istruzione, la tutela dell’ambiente e il contrasto alla povertà, con programmi che coinvolgono comunità locali e internazionali.

Ad animare la serata saranno due artisti molto apprezzati dal pubblico: la cantante sancataldese Valentina Camilleri e Fabrizio Voghera, interprete e performer noto nel panorama teatrale e musicale italiano.

Voghera vanta una lunga carriera artistica che lo ha visto protagonista accanto a Riccardo Cocciante e in alcuni dei musical più celebri degli ultimi decenni. Ha preso parte all’opera popolare “Notre-Dame de Paris”, interpretando i ruoli di Quasimodo e Claude Frollo in oltre 250 repliche, oltre ad essere coinvolto nel progetto “Giulietta e Romeo” firmato da Cocciante e Pasquale Panella. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche a numerose trasmissioni Rai, tra cui “Domenica In”, “Uno Mattina” e “Mezzogiorno in famiglia”.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione della scuola di danza “Scarpette Rosse” di Caltanissetta, che contribuirà a rendere ancora più ricco lo spettacolo.

I responsabili dell’Area Nissena Rotary Foundation sono Gaetano Alù e Manlio Galatioto. Per informazioni è possibile contattare il delegato Distrettuale della Rotary Foundation per l’area nissena: Gaetano Alù al numero 328 6243872.