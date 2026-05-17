Villalba. Concessi due lotti cimiteriali alle confraternite “Gesù, Maria e Giuseppe” e “Maria SS. Addolorata”

VILLALBA. E’ stato siglato presso il Comune di Villalba il contratto di concessione di 2 lotti cimiteriali alle Confraternite “Gesù Maria e Giuseppe” e “Maria SS. Addolorata” per la costruzione di 2 tombe a loculi esterni e sovrapposti.

A seguito di diversi incontri intrattenuti tra l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti delle Confraternite e tenuto conto che, ad oggi, non vi è più disponibilità di lotti cimiteriali da poter assegnare alle stesse, si è acconsentito alla concessione dei lotti cimiteriali “F”, tipologia prevista come comunale.