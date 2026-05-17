Da Caltanissetta, le “Vintage “Queen” volano a “Ballando on the road”

Dopo aver superato con successo il casting online, le “Vintage Queen” sono state ufficialmente chiamate a esibirsi dal vivo a Roma per una delle selezioni più importanti di “Ballando On The Road”, il format itinerante collegato al celebre programma televisivo “Ballando con le Stelle”. Il prossimo 24 maggio il gruppo sarà nella capitale per ballare davanti alla commissione artistica capitanata da Milly Carlucci, in una fase decisiva che potrebbe aprire le porte della prima serata Rai attraverso il torneo “Ballando con Te”.

A partire per Roma saranno Fabiola Rizza, Maria Assunta Fedina, Valentina Butera, Lina Curatolo, Mirella Curatolo e José Lombardo, protagoniste di una coreografia originale e coinvolgente, costruita attorno a un messaggio forte e attuale. Lo spettacolo racconta infatti la storia di un gruppo di anziane signore che, tra acciacchi, difficoltà quotidiane e limiti imposti dall’età, riescono grazie alla musica e alla danza a ritrovare energia, carattere e voglia di vivere.

La performance alterna momenti ironici ed emozionanti, trasformando la fragilità in forza scenica e dimostrando come la passione possa superare ogni barriera anagrafica. Non solo danza, dunque, ma anche teatro, interpretazione ed emozione, in un’esibizione pensata per lanciare un messaggio chiaro: la danza non ha età.

L’accesso alla selezione live rappresenta già un importante traguardo, conquistato dopo aver convinto la produzione durante la fase online. Adesso, però, arriva il momento più importante: la prova davanti alla commissione di “Ballando con le Stelle”, che decreterà chi potrà conquistare un posto nel cast del torneo “Ballando con Te” ed esibirsi nella prestigiosa prima serata televisiva.

Per le “Vintage Queen” sarà un’occasione unica per portare sul palco nazionale non solo il proprio talento, ma anche una storia di passione, determinazione e amore per la danza capace di emozionare tutte le generazioni.