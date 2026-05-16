Morte Gippetto, Aricò: “Un caro amico che ha dato lustro alla nostra Sicilia”

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Ludovico Gippetto. Perdo un caro amico che ha dato lustro alla nostra Sicilia grazie alle sue meritorie intuizioni anzitutto nel mondo della cultura”. Lo afferma l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, aggiungendo: “Con “Wanted” ha avuto il grande merito di contrastare l’illecita commercializzazione delle nostre opere d’arte trafugate, sensibilizzando sulla tutela del patrimonio culturale l’opinione pubblica non solo siciliana. La sua poliedricità lo ha pure portato ad impegnarsi da presidente nel Comitato “BIM 2025 Sicilia” per promuovere l’innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione attraverso l’adozione del Building Information Modeling. Caro Ludovico, lasci un grande e incolmabile vuoto: non ti dimenticheremo. Alla moglie, alla figlia e a tutti i suoi cari va un commosso mio abbraccio di cordoglio”. (ITALPRESS).