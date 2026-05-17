SuperSalita, il nisseno Andrea Di Caro apre il campionato da protagonista: ottavo assoluto e primo tra le Sportscar Motori Moto alla Vallecamonica



Prestazione di grande maturità per il pilota di Caltanissetta nella gara inaugurale del Campionato Italiano Supersalita 2026

Parte con un risultato di assoluto prestigio la stagione 2026 di Andrea Di Caro. Il pilota nisseno è stato tra i protagonisti del 55° Trofeo Vallecamonica, gara che ha aperto ufficialmente il Campionato Italiano Supersalita, conquistando uno straordinario ottavo posto assoluto e il primo posto tra le Sportscar Motori Moto.

Sulle impegnative strade bresciane della Vallecamonica, Di Caro ha confermato tutto il proprio valore al volante della Nova Proto NP03 Aprilia versione 2026, difendendo nel migliore dei modi il titolo di Campione E2SC Motori Moto conquistato nelle precedenti stagioni.

In una gara di altissimo livello tecnico, dominata dal pluricampione Simone Faggioli su Nova Proto NP01 davanti allo svizzero Victor Darbellay e a Mirko Torsellini, il driver di Caltanissetta è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella classifica assoluta, chiudendo all’ottavo posto contro avversari di esperienza internazionale e vetture di categoria superiore.



Ancora più significativo il risultato ottenuto nella categoria E2SC Motori Moto, dove Andrea Di Caro ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime salite, precedendo il catanese Michele Puglisi e Ferretti, dimostrando grande maturità nella gestione della gara e una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Il tempo complessivo di 7’52”28 gli ha permesso non soltanto di conquistare la vittoria di categoria, ma anche di entrare nella top ten assoluta della competizione, confermando l’ottimo feeling con la vettura curata dal team Best Lap.



Per il pilota nisseno si tratta di un avvio di stagione estremamente incoraggiante in vista del lungo calendario del Campionato Italiano Supersalita 2026, che proseguirà con appuntamenti storici come la Coppa Selva di Fasano, la Trento-Bondone, la Rieti-Terminillo e la Coppa Nissena, gara di casa che rappresenterà uno dei momenti più attesi dell’intera stagione.

La prestazione della Vallecamonica conferma dunque Andrea Di Caro tra i piloti più competitivi della categoria, capace di abbinare velocità, lucidità e una notevole capacità di interpretazione della gara, elementi che lo candidano ancora una volta a un ruolo da protagonista nel campionato italiano.