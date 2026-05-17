Mussomeli, Al Cine -Teatro “Manfredi” convegno su “Eolico in Sicilia” con tecnici, amministratori, politici e l’assessore regionale all’Energia

MUSSOMELI – Un pubblico seduto e silenzioso, ieri sera, nella sala del cine-teatro Manfredi ha ascoltato i diversi oratori che hanno parlato della tematica “Eolico in Sicilia” ed in particolare del nostro territorio. A promuovere l’incontro l’associazione “Terre di Manfredi, di cui è presidente l0’ing. Giovanni Costanzo. La prima ad intervenire è stata la candidata sindaco Daniela Noto e, a seguire, l’ing. Mario di Giovanna, l’ing. Angelo Cutaia, l’on. Margherita La Rocca Ruvolo sindaco di Montevago, e Francesco Colianni assessore regionale all’Energia. Ci sono stati anche due interventi del pubblico. Due ore di discussione su un argomento importante. (IL VIDEO COMPLETO E LE INTERVISTE)