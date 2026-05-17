Modena, Vannacci: “quante ne devono ripetersi per capire che ci vuole remigrazione”

Quante Modena dovranno ripetersi per capire che ci vuole la remigrazione. Quello che è accaduto a Modena non può essere derubricato a semplice episodio di cronaca o a follia di uno squilibrato. Gli elementi caratteristici ci sono tutti: immigrato di prima o seconda generazione, islamico e in probabile contatto con le frange estremiste e radicalizzate musulmane”. Lo afferma il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, in un post su Facebook. “Chi non rispetta le nostre leggi deve essere espulso e culture incompatibili con la nostra non possono restare. Chi viene in Italia deve rispettare l’Italia. Chi vuole restare la deve amare. Chi porta violenza, disprezzo delle regole e rifiuto dell’integrazione deve essere rimpatriato”, sottolinea. “Ora a questo delinquente non solo pagheremo tutte le spese legali per la sua difesa ma pagheremo anche i 30 anni che passerà nelle nostre carceri al modico costo di 140 euro al giorno, sperando che qualche giudice non lo liberi prima. Quelli che ci dovevano pagare le pensioni! Remigrazione”, conclude Vannacci.