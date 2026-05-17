Caltanissetta, presentazione del libro ‘La Sicilia dei sapori segreti”

Lunedì 18 maggio 2026 verrà presentato il libro “La Sicilia dei Sapori Segreti” di Giusi Battaglia presso il laboratorio didattico dell’Agenzia My EAP, corso Umberto 146 Caltanissetta.

Dialogherà con l’autrice del libro, Irene Bonanno, guida ambientale escursionistica.

“La Sicilia dei Sapori Segreti” è una guida sentimentale al cibo, ai borghi e alla meravigghia dell’Isola. Il libro di Giusi Battaglia è una dichiarazione d’amore alla Sicilia, un racconto di luoghi, spesso lontani dal turismo di massa, che svelano i suoi infiniti modi d’essere. Partendo da Palermo, l’autrice accompagna il lettore alla scoperta di tutte le province siciliane seguendo i sentieri tracciati dalle sue eccellenze enogastronomiche. Il cibo, inteso come gusto, cultura e sentimento, è il filo conduttore di questo viaggio che arriva fino a Caltanissetta. Tra le pagine del libro storie di luoghi ed eccellenze del nisseno da leggere e da gustare.