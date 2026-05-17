Conclusa con successo la XIII edizione del Concorso lirico internazionale “Simone Alaimo” con il maestro Raimondo Capizzi direttore artistico

Si è conclusa con grande successo la XIII edizione del Concorso Lirico Internazionale “Simone Alaimo”, svoltasi nella prestigiosa Sala ONU del Teatro Massimo di Palermo. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale internazionale, che anche quest’anno ha richiamato giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo.

Sul palco si sono alternati artisti arrivati da Ungheria, Ucraina, Russia, Cile, Giappone, Cina, Corea e Italia, confermando il respiro internazionale della manifestazione e l’alto livello qualitativo raggiunto dal concorso. Tre intense giornate di audizioni hanno messo in luce voci di straordinario valore artistico e tecnico, rendendo particolarmente complesso il lavoro della giuria internazionale.

A presiedere la commissione è stato il celebre basso-baritono Simone Alaimo, affiancato dai maestri Marco Betta, Raimondo Capizzi, Elisabeth Smith, Stefano Vignati, Natasa Katai, Ugo Giagliardo, Oriè Tanaka e Caterina Vitale. La giuria ha sottolineato unanimemente come il livello di quest’anno sia stato tra i più alti mai registrati nelle tredici edizioni del concorso.

Al termine delle selezioni, dodici giovani cantanti si sono aggiudicati i ruoli dell’opera “Così fan tutte” di Mozart, che andrà in scena il 6 e 7 giugno a Villabate. Un’importante opportunità professionale per i vincitori, che avranno così modo di debuttare in una produzione operistica completa davanti al pubblico.

Altri cinque artisti, invece, sono stati selezionati per partecipare ai Concerti di Gala programmati nelle città di Caltanissetta, Benevento e Rieti, occasioni prestigiose che permetteranno ai giovani interpreti di proseguire il proprio percorso artistico in importanti contesti concertistici.

La direzione artistica del concorso è stata affidata al Maestro Raimondo Capizzi, che dirigerà anche le recite di “Così fan tutte”, confermando il forte legame tra il concorso e la concreta valorizzazione dei giovani talenti lirici.

La XIII edizione del Concorso Lirico Internazionale “Simone Alaimo” si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, riaffermando Palermo come crocevia internazionale della grande tradizione operistica e luogo privilegiato per la scoperta delle nuove voci della lirica mondiale.