Caltanissetta sceglie la Memoria – “Capaci di ricordare” per l’edizione 2026 diventa una tre giorni

CALTANISSETTA. Caltanissetta si prepara a vivere tre giornate dal forte valore simbolico e civile con “Capaci di Ricordare”, con un programma articolato che unisce magistratura, giovani, sport e società civile in un percorso pensato per trasformare il ricordo in partecipazione concreta.

L’evento, organizzato dalla sezione locale dell’ANM di Caltanissetta per commemorare l’anniversario della strage di Capaci, vedrà una rete ampia di realtà istituzionali e associative che hanno scelto di dare vita a un appuntamento non celebrativo, ma profondamente partecipato, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate dalla GES per la Commemorazione della strage di Capaci, il primo momento si terrà il 21 maggio 2026, quando i Magistrati di Caltanissetta incontreranno le terze classi dell’I.C. Don Bosco di Ribera e i Magistrati di Gela i ragazzi del liceo gelese Elio Vittorini. Al fine di rinnovare la lotta contro la cultura mafiosa grazie al coinvolgimento dei giovani nell’ambito di un percorso di conoscenza e prevenzione del fenomeno mafioso.

Il giorno successivo, 22 maggio alle ore 17:00, lo scenario si sposterà allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta , con l’evento “Uniti per Niscemi”. Anche lo sport entrerà così nel percorso commemorativo, diventando linguaggio di comunità e condivisione. Una scelta significativa, che porta il messaggio della memoria fuori dai luoghi istituzionali e dentro gli spazi vissuti quotidianamente dai cittadini.

Alla “Partita della Legalità” prenderanno parte Magistrati, Avvocati , appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria e Guardia di Finanza, oltre ad una rappresentanza di detenuti della Casa Circondariale di Caltanissetta, insieme a sportivi e cittadini, perché la memoria rimanga patrimonio di tutti e il ricordo delle vittime della mafia non resti confinato nel passato.

Momento centrale della manifestazione sarà quello di sabato 23 maggio 2026 alle ore 10.30, presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Caltanissetta, con l’incontro dal titolo “Ad Alta Voce – L’eco di Capaci nelle parole e nella tutela delle vittime della mafia”.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della Presidente della Corte d’Appello, Dott.ssa Domenica Motta, e del Procuratore Generale Dott. Fabio D’Anna. A moderare l’incontro sarà la Presidente della GES ANM di Caltanissetta, Dott.ssa Alessandra Bonaventura Giunta.

Previsto l’intervento del Procuratore capo di Caltanissetta, Dott. Salvatore De Luca.

I relatori saranno Giuseppe Savagnone, Giovanbattista Tona, Italo Giannola e Franca Evangelista.

Il titolo scelto per la manifestazione racchiude già il senso dell’intero progetto: ricordare “ad alta voce”, senza ritualità vuote, ma attraverso parole capaci di lasciare traccia. In una città come Caltanissetta, che porta nella propria storia il peso e la responsabilità delle inchieste sulle stragi mafiose.

I biglietti sono già acquistabili presso il MEV Cafè e il bar Piacere del Caffè; tutto il ricavato della serata andrà a sostegno del gruppo Scout CNGEI di Niscemi, gravemente colpiti dal disastro franoso, per garantire loro di portare avanti le attività proprie dello scoutismo quale luogo privilegiato di aggregazione, crescita e condivisione di regole e principi.

Partecipando all’evento, ciascuno potrà dare il proprio contributo a una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento educativo e sociale per il territorio.

La tre giorni è resa possibile grazie al supporto di: Robco, Bsf, Makrovision e DLF.