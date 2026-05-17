Caltanissetta. Il 19 maggio si presenta il completamento del ciclo pittorico del transetto della Cattedrale e sarà benedetta la nuova Cattedra episcopale

CALTANISSETTA. Il prossimo 19 maggio la Diocesi di Caltanissetta vivrà un importantissimo momento, conseguente alla chiusura del Congresso Eucaristico Diocesano celebrato in occasione del 180° anniversario dell’erezione canonica della Diocesi. In quella circostanza, oramai due anni or sono, il Vescovo, S.E. Mons. Mario Russotto annunciò l’inizio dei lavori di completamento del ciclo pittorico delle volte della Cattedrale, precisamente del transetto. Un’opera rimasta incompiuta nel corso dei decenni, durante i quali i successori di Mons. Giovanni Jacono, il Vescovo Venerabile che ricostruì la Cattedrale dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale dandole la forma attuale, hanno provveduto ai diversi adeguamenti liturgici, nei vari ambiti architettonici del tempio.

Il 27 settembre scorso, ventiduesimo anniversario di Consacrazione Episcopale del Vescovo S.E: Mons. Mario Russotto e del suo ingresso in Diocesi, sono state scoperte le pitture delle volte dei due transetti realizzate dall’artista Salvatore Seme, le quali raffigurano scene dedicate alla Vergine Santissima: dall’Annunciazione alla Visitazione, dalla Natività al ritrovamento di Gesù nel Tempio fino al Calvario. Lo stesso artista, dallo scorso autunno, si è dedicato alla pittura delle vele, raffiguranti i quattro evangelisti, nonché alla decorazione dell’anello a base della cupola che riporta la scritta Totus tuus Maria – Et verbum caro factum est.

Nel frattempo si è anche sfruttata l’occasione per riposizionare la Cattedra del Vescovo nel presbiterio, nello scranno suo proprio, secondo le indicazioni liturgiche. La Cattedra episcopale, segno del munus docendi del Vescovo, è stata realizzata e donata dalla ditta Spoto di Mussomeli, una piccola azienda di falegnameria a conduzione familiare che ha anche donato un figlio alla Chiesa nella persona del Sac. Enzo Spoto, attualmente Cappellano dell’Ospedale Sant’Elia in Caltanissetta.

Dopo un momento introduttivo alle ore 18,00, nel quale il Vescovo spiegherà tutto il procedimento dei lavori e la loro faticosa realizzazione, attuata grazie al contributo della Banca “Toniolo e San Michele” di San Cataldo, nella persona del suo Presidente dott. Salvatore Saporito, di numerose offerte e con il contributo non indifferente dei Canonici del Capitolo della Cattedrale e di una parrocchia dell’Urbe, dopo aver consegnato un attestato di benemerenza ad alcune personalità che si sono adoperate in maniera distinta nel corso dello svolgimento dell’attuazione delle opere, sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Mario Russotto, alla quale prenderanno parte i sacerdoti della Diocesi e i quattro Vescovi figli della Chiesa nissena: S.E. Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa, S.E. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, S.E. Mons. Antonino Migliore, Vescovo emerito di Coxim (Brasile).

La presenza di tali presuli è segno dell’amore per la Chiesa, che li ha generati alla fede, e per la Cattedrale dove hanno ricevuto l’ordine presbiterale e, in un caso, anche quello episcopale.