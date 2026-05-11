Riesi. L’amministrazione comunale ha promosso interventi di pulizia e scerbatura nel centro abitato

RIESI. L’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato all’Ambiente Elio Angilella, ha comunicato alla cittadinanza che sono stati effettuati gli interventi di pulizia del centro abitato e di scerbatura, presso diversi tratti del centro abitato.

Tra questi Piazza Don Paolo Giacomuzzi, Piazzetta Maria Ausiliatrice e Via Liborio Ministeri-Via I Maggio (zona “Curva Larga”) e relative intersezioni-Circonvallazione Nord fino al ponte-abbeveratoio, zona Magazzino Comunale.

Si è trattato di interventi che hanno contribuito a ridare vivibilità e pulizia al centro urbano in modo da renderlo quanto più possibile funzionale alle esigenze della gente che ci abita e che giornalmente ci convive.