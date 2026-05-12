Nautica, Formenti (Confindustria Nautica): “Segmento piccole imbarcazioni in sofferenza”

(Adnkronos) – “I dati elaborati da Confindustria Nautica in collaborazione con Deloitte confermano la tenuta del macro-comparto. Nonostante le profonde perturbazioni geopolitiche, il settore preserva i risultati raggiunti negli ultimi anni: se il comparto dei superyacht si conferma molto solido e la media nautica registra buoni volumi, la sofferenza maggiore si riscontra nella "nautica per tutti". Il segmento delle piccole imbarcazioni, pur resistendo, sconta le preoccupazioni di una clientela più sensibile all'instabilità globale, fattore che rallenta inevitabilmente la propensione all'acquisto e all'investimento”. Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, commenta così i dati della quarta edizione dello studio 'The state of the art of the global yachting market', presentati oggi a Milano. E aggiunge: “Un dato di particolare rilievo emerge dal confronto internazionale: a fronte di una contrazione del mercato globale della cantieristica stimata intorno al -2,1%, l'industria italiana segna una crescita. Questo differenziale positivo dimostra la straordinaria resilienza del nostro sistema produttivo, trainato da prodotti di fascia alta con elevati contenuti di design, tecnologia e innovazione. Tale eccellenza – osserva – ci permette di navigare in sicurezza anche in scenari complessi, confermandoci leader mondiali – specialmente nel segmento superyacht – e pronti a consolidare il nostro primato industriale”. Sul fronte normativo, in seguito all'approvazione della nuova legge ‘Valorizzazione della risorsa Mare', pubblicata recentemente in Gazzetta Ufficiale, Formanti afferma: “È il risultato di un lavoro sinergico con il governo, volto a introdurre semplificazioni amministrative e nuovi standard di sicurezza per i diportisti. Il provvedimento è cruciale per la tutela del Made in Italy contro le contraffazioni e per il potenziamento del charter, un segmento in forte espansione che genera ricadute positive sul turismo locale e sull'intera industria nautica, dai battelli pneumatici alle imbarcazioni a vela”.

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