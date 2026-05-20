Rigenerazione culturale e promozione turistica con “Gela MED”: il 23 maggio al via il primo evento estivo

Entra nel vivo il programma di rigenerazione culturale e promozione turistica “Gela MED” (Mare, Storia, Futuro). L’Amministrazione Comunale annuncia il primo evento estivo: sabato 23 maggio, a partire dalle ore 20:30, il cuore del centro storico e Corso Vittorio Emanuele ospiteranno l’“Anteprima Gela in Centro”. L’iniziativa si configura come una manifestazione diffusa che taglia idealmente i ponti con la stagione invernale per inaugurare un lungo periodo di attrattiva turistica, intrattenimento e valorizzazione commerciale del territorio.«Gela MED significa soprattutto far cambiare ritmo alla nostra città» – dice l’assessore al Turismo, Romina Morselli. «Dopo un inverno rigido, sentiamo la necessità e il dovere di restituire ai cittadini spazi di socialità, di incontro e di gioia. Con “Gela in Centro” intendiamo riappropriarci dei nostri angoli urbani più belli, dal centro storico al fronte mare, offrendo una serata all’insegna dello svago, della buona musica e della valorizzazione delle nostre eccellenze. Invitiamo la cittadinanza e i visitatori dei comprensori limitrofi a partecipare a questo momento di ripartenza collettiva e a seguire i canali social istituzionali del Comune per rimanere costantemente aggiornati sui prossimi appuntamenti dell’Estate 2026».Il programma di sabato prevede una ricca offerta artistica e d’intrattenimento, dislocata lungo le principali arterie del centro:• Musica dal vivo: si alterneranno sul palco le band Golden Ears, Hottanta Live e l’attesissimo ritorno dei Retrò Ska, formazione storicamente legata e particolarmente cara al pubblico gelese.• Animazione urbana: il Corso sarà animato dalle performance degli artisti di strada e dall’iniziativa conviviale “La Cena Cantata di Via”.• Intrattenimento serale: la manifestazione si concluderà nella piazza principale con i DJ set di Emiliano Grimaldi, Luca Occhipinti e Paolo Distefano.L’Amministrazione Comunale renderà note nelle prossime ore, tramite i propri canali ufficiali, le disposizioni relative alla regolamentazione della viabilità, alle aree pedonali e alle zone di sosta per garantire il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione.