Motori. Di Caro subito al top in Valcamonica: nella gara di esordio alla Supersalita 2026 il giovane nisseno domina

Doppia firma alla Malegno – Ossimo – Borno per Andrea Di Caro, partito con la sua Nova Proto NP 01 per difendere il titolo ma immediatamente all’attacco, tanto da demolire di oltre quattro secondi il record di categoria già detenuto da lui stesso. Il nuovo riferimento è stato fissato in 3’55”41 che, sommato al 3’56”887 ottenuto in Gara 2, ha consentito al giovane pilota siciliano di chiudere con il tempo aggregato di 7’52”28, prestazione valsa l’ottavo posto assoluto.

Il portacolori della Best Lap ha così inaugurato in Valcamonica nel migliore dei modi la nuova stagione del Campionato Italiano Supersalita, confermandosi ancora una volta riferimento tra le Sport Car motorizzate moto.

«Sono due prestazioni che mi soddisfano – ha commentato Di Caro –. Tra l’altro abbiamo risolto un problema elettronico riscontrato in Gara 1, situazione che inizialmente mi aveva un po’ intimorito, anche se confidavo pienamente nel lavoro della squadra ed è andato tutto bene. Un grazie particolare va quindi ai tecnici, che mi hanno consentito di essere ugualmente competitivo. Poi, a causa delle temperature, l’asfalto si è raffreddato e di conseguenza i tempi si sono alzati. Restano comunque punti fondamentali per il campionato che, come dimostrano anche i risultati dei miei antagonisti, ha ulteriormente alzato il livello competitivo».

Prossimo appuntamento con le performance di Andrea Di Caro già tra quindici giorni in Puglia, in occasione della Coppa Selva di Fasano.