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Delia. Il 18 maggio la psicologa Claudia Montana relazionerà su dimensione umana e psicologica del Beato Rosario Livatino

Redazione 1

Delia. Il 18 maggio la psicologa Claudia Montana relazionerà su dimensione umana e psicologica del Beato Rosario Livatino

Lun, 11/05/2026 - 20:02

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DELIA. La psicologa Claudia Montana è stata invitata a tenere il 18 maggio un’importante relazione sulla dimensione umana e psicologica del Beato Rosario Livatino in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta, in seno ad un contesto di vasta portata socio-culturale.

L’evento, a cura dell’APS Luigi Sturzo sez. di Caltanissetta presieduta dal Dott. Stefano Vitello, vedrà la partecipazione di numerose autorità civili e religiose tra le quali il Vescovo di Caltanissetta S.E.R. Mons. Russotto, il Sindaco di Caltanissetta avv. Walter Tesauro e il Prefetto di Caltanissetta S.E. dott.ssa Messina.

A relazionare con me vi saranno il dott. Ottavio Sferrazza ex Magistrato, il quale tratterà l’aspetto giuridico legato alla professione del Giudice e il Sac. Giuseppe Livatino, Postulatore della causa di canonizzazione, che si occuperà della dimensione spirituale del Beato.

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