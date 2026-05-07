Le Volvo diventano ancora più smart con Google Gemini

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Volvo Cars compie un passo deciso verso la mobilità del futuro insieme a Google, introducendo Google Gemini a bordo dei propri modelli. Non si tratta di un semplice aggiornamento dei comandi vocali, ma di un cambio di paradigma: l’interazione diventa naturale, contestuale e realmente utile durante la guida. Gemini supera la logica dei comandi rigidi e predefiniti, portando in auto una comprensione evoluta del linguaggio. Il sistema interpreta le intenzioni del conducente, adattandosi alle richieste e al contesto, con l’obiettivo di rendere ogni spostamento più fluido e meno stressante. La distribuzione partirà dagli Stati Uniti, coinvolgendo inizialmente un gruppo selezionato di utenti, per poi estendersi progressivamente ad altri mercati. I modelli Volvo prodotti dal 2020 saranno tra i primi a beneficiare dell’assistente di nuova generazione. Nell’uso quotidiano, il salto in avanti è evidente. Pianificare un viaggio diventa più intuitivo: basta una richiesta formulata in modo naturale per ottenere suggerimenti su destinazioni, attività e tappe intermedie, con la possibilità di approfondire ogni proposta attraverso un dialogo continuo. Durante il percorso, Gemini si integra con Google Maps per individuare punti di interesse lungo il tragitto, valutando preferenze, recensioni e praticità di accesso. Il tutto senza interrompere la guida o distrarre il conducente con interazioni complesse. Anche la gestione delle comunicazioni evolve. L’assistente è in grado di riassumere messaggi in arrivo oppure di crearne di nuovi, anche articolati e in lingue diverse, aggiornandoli in tempo reale in base ai cambiamenti del viaggio. Sul fronte dell’intrattenimento, l’esperienza diventa più personale: basta indicare uno stato d’animo o una preferenza per ottenere contenuti coerenti, senza dover navigare manualmente tra menu e impostazioni. La partnership tra Volvo Cars e Google si rafforza ulteriormente. Già nel 2025, la casa svedese è stata scelta come riferimento per lo sviluppo di nuove tecnologie legate all’esperienza digitale in auto, contribuendo direttamente alla definizione di soluzioni pensate per l’utilizzo reale.

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