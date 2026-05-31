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Jonas Vingegaard vince il Giro d’Italia 2026. Jonathan Milan si aggiudica la ventunesima tappa

Michele Spena

Jonas Vingegaard vince il Giro d’Italia 2026. Jonathan Milan si aggiudica la ventunesima tappa

Dom, 31/05/2026 - 20:05

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Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)ha vinto il Giro d’Italia 2026, diventando l’ottavo corridore nella storia a conquistare la Tripla Corona, dopo i trionfi a Tour de France e Vuelta a España. Sul podio finale di Roma, assieme a lui, salgono Felix Gall (Decathlon CMA CGM) e Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe).

Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha vinto la ventunesima tappa, la Roma – Roma di 131 km, davanti a Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Paul Penhoët (Groupama-FDJ United).

ORDINE D’ARRIVO
1 – Jonathan Milan (Lidl-Trek) – 131 km in 3h05’50”, media di 42,295 km/h
2 – Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) s.t.
3 – Paul Penhoët (Groupama-FDJ United) s.t.

CLASSIFICA GENERALE
1 – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)
2 – Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 5’22”
3 – Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe) a 6’25”

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI

  • Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)
  • Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Paul Magnier (Soudal Quick-Step)
  • Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Lidl-Trek)
  • Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Conad – Afonso Eulálio (Bahrain Victorious)

Il vincitore del Giro d’Italia 2026 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), pochi secondi dopo il traguardo, ha dichiarato: È incredibile vedere il mio nome inciso sul Trofeo Senza Fine. È qualcosa che ricorderò per il resto della mia vita. Oggi è una giornata davvero speciale, con tutta questa gente lungo le strade a fare il tifo. È un onore straordinario indossare la Maglia Rosa per le vie di Roma e condividere questo momento con mia moglie e i miei figli mi emoziona fino alle lacrime. Sono sempre stati al mio fianco e mi hanno sostenuto in ogni momento. Entrare ora a far parte del ristretto gruppo degli otto corridori che sono riusciti a vincere tutti e tre i Grandi Giri è qualcosa di semplicemente incredibile”.

Il vincitore di tappa Jonathan Milan (Lidl-Trek)ha invece detto: Sono davvero felicissimo di chiudere questo Giro in questo modo. Abbiamo sempre dato il massimo, cercando ogni giorno di raggiungere i nostri obiettivi. Matteo Sobrero era davanti per controllare eventuali fughe e, nel momento in cui Filippo Ganna ha attaccato, è stato fondamentale averlo lì. Il lavoro di squadra è stato perfetto.Vincere qui a Roma è qualcosa di bellissimo, soprattutto dopo tre settimane passate a inseguire questo successo“.

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