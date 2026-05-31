Jonas Vingegaard vince il Giro d’Italia 2026. Jonathan Milan si aggiudica la ventunesima tappa

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)ha vinto il Giro d’Italia 2026, diventando l’ottavo corridore nella storia a conquistare la Tripla Corona, dopo i trionfi a Tour de France e Vuelta a España. Sul podio finale di Roma, assieme a lui, salgono Felix Gall (Decathlon CMA CGM) e Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe).

Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha vinto la ventunesima tappa, la Roma – Roma di 131 km, davanti a Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Paul Penhoët (Groupama-FDJ United).

ORDINE D’ARRIVO

1 – Jonathan Milan (Lidl-Trek) – 131 km in 3h05’50”, media di 42,295 km/h

2 – Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) s.t.

3 – Paul Penhoët (Groupama-FDJ United) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

2 – Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 5’22”

3 – Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe) a 6’25”

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI

Maglia Rosa , leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Maglia Ciclamino , leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Maglia Bianca , leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Conad – Afonso Eulálio (Bahrain Victorious)

, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata

Il vincitore del Giro d’Italia 2026 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), pochi secondi dopo il traguardo, ha dichiarato: “È incredibile vedere il mio nome inciso sul Trofeo Senza Fine. È qualcosa che ricorderò per il resto della mia vita. Oggi è una giornata davvero speciale, con tutta questa gente lungo le strade a fare il tifo. È un onore straordinario indossare la Maglia Rosa per le vie di Roma e condividere questo momento con mia moglie e i miei figli mi emoziona fino alle lacrime. Sono sempre stati al mio fianco e mi hanno sostenuto in ogni momento. Entrare ora a far parte del ristretto gruppo degli otto corridori che sono riusciti a vincere tutti e tre i Grandi Giri è qualcosa di semplicemente incredibile”.

Il vincitore di tappa Jonathan Milan (Lidl-Trek)ha invece detto: “Sono davvero felicissimo di chiudere questo Giro in questo modo. Abbiamo sempre dato il massimo, cercando ogni giorno di raggiungere i nostri obiettivi. Matteo Sobrero era davanti per controllare eventuali fughe e, nel momento in cui Filippo Ganna ha attaccato, è stato fondamentale averlo lì. Il lavoro di squadra è stato perfetto.Vincere qui a Roma è qualcosa di bellissimo, soprattutto dopo tre settimane passate a inseguire questo successo“.

