Italia. Tenta suicidio salvata dai carabinieri

– Un donna che aveva tentato il suicidio è stata salvata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, che insieme ai militari della stazione di Monteroduni, in provincia di Isernia, sono intervenuti a seguito di una segnalazione d’emergenza al 112 per l’allontanamento di una donna di 45 anni. I militari hanno trovato tracce di sangue sul marciapiede sul retro dell’abitazione della donna, in corrispondenza di un balcone al primo piano, a circa 4 metri d’altezza. Poco dopo la donna è stata trovata nascosta all’interno di una siepe a breve distanza, in evidente stato di shock e con ferite alla testa. Il personale del 118, allertato dai militari, ha prestato le prime cure del caso e l’ha trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale ”Veneziale” di Isernia, dove si trova attualmente ricoverata. Secondo le prime ricostruzioni e quanto riferito dai familiari, la donna che soffre da tempo di depressione avrebbe avuto un peggioramento delle condizioni cliniche per via della recente sospensione delle cure sanitarie necessarie