– Un donna che aveva tentato il suicidio è stata salvata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, che insieme ai militari della stazione di Monteroduni, in provincia di Isernia, sono intervenuti a seguito di una segnalazione d’emergenza al 112 per l’allontanamento di una donna di 45 anni. I militari hanno trovato tracce di sangue sul marciapiede sul retro dell’abitazione della donna, in corrispondenza di un balcone al primo piano, a circa 4 metri d’altezza. Poco dopo la donna è stata trovata nascosta all’interno di una siepe a breve distanza, in evidente stato di shock e con ferite alla testa. Il personale del 118, allertato dai militari, ha prestato le prime cure del caso e l’ha trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale ”Veneziale” di Isernia, dove si trova attualmente ricoverata. Secondo le prime ricostruzioni e quanto riferito dai familiari, la donna che soffre da tempo di depressione avrebbe avuto un peggioramento delle condizioni cliniche per via della recente sospensione delle cure sanitarie necessarie
Italia. Tenta suicidio salvata dai carabinieri
Ven, 01/05/2026 - 17:57
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