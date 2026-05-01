Italia. Accoltella 17enne per una mancata precedenza, arrestato per tentato omicidio

Un 17enne è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Bergamo, dopo essere stato accoltellato ad una gamba un’automobilista. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calco, in provincia di Lecco. Nella notte l’aggressore, un italiano di 27 anni, si è presentato spontaneamente ai carabinieri, che lo hanno arrestato per tentato omicidio.

A far scattare la VIOLENZA, secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, sarebbe stata una mancata precedenza tra il 17enne, che viaggiava a bordo di un ciclomotore, e il 27enne che era alla guida di una utilitaria di colore scuro.

Dopo l’accoltellamento l’autista della vettura è fuggito. I carabinieri hanno poi appurato che anche il ferito era armato di un coltello e di un tirapugni, che sono stati sequestrati. Il 27enne, che ha ammesso di avere accoltellato il rivale con un coltello poi abbandonato, si trova ora nella casa circondariale di Lecco a disposizione dell’autorità giudiziaria.