Hiv, 8.000-10.000 persone in Italia non sanno di aver contratto l’infezione

In Italia tra le 8 mila e le 10 mila persone convivono con l’Hiv senza esserne consapevoli: un sommerso che ostacola la lotta per l’azzeramento delle nuove infezioni. Chi ignora di essere positivo può infatti trasmettere inconsapevolmente il virus, mentre questo non accade nelle persone con Hiv che seguono una terapia antiretrovirale efficace. Questi farmaci, che bloccano la replicazione del virus, compiono quarant’anni e sono tra i temi al centro della 18/ma edizione di Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research), il principale congresso scientifico italiano dedicato al tema, che si tiene a Catania dal 20 al 22 maggio.

Le nuove diagnosi restano stabili: secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2024 sono stati riportati 2.379 nuovi contagi, pari a 4 casi per 100.000 abitanti. In Italia vivono 150.000 persone con infezione da Hiv ed è in crescita la quota di diagnosi tardiva, talvolta già in fase di Aids. “I dati – evidenzia Cristina Mussini, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) – mostrano che si è abbassata la percezione del rischio da parte della popolazione: se ne parla poco e non fa più paura. Ma è importante mantenere l’attenzione alta e facilitare l’accesso al test”. L’edizione 2026 di Icar si svolge a 40 anni dal primo trattamento con antiretrovirale in un paziente statunitense.

All’epoca la diagnosi non lasciava scampo. Oggi la profilassi pre-esposizione (Prep) ha reso l’Hiv un’infezione cronica. “É stato uno dei più grandi successi della storia della medicina – ricorda Carlo Federico Perno, responsabile dell’Unità di Microbiologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma -. Si è passati da una malattia con mortalità al 100% a una condizione trattabile simile a diabete o ipercolesterolemia, in cui il paziente deve seguire una terapia per tutta la vita”