Hantavirus, Bassetti: “Meno contagioso di Covid ma può essere più aggressivo”

“Esiste una notevole differenza rispetto al Covid: l’infezione da Hantavirus è meno contagiosa ma può risultare più aggressiva. Si può passare da sintomi iniziali simili a quelli influenzali fino a forme severe di polmonite interstiziale”.

Lo afferma l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico San Martino. “Tutti i virus – continua – possono andare incontro a mutazioni e questo virus presenta tempi di incubazione lunghi, ma al momento non è stato diramato alcun allarme: manteniamo semplicemente alta l’attenzione sull’evoluzione del quadro epidemiologico.Il Policlinico, in caso di necessità, è dotato di stanze ad alto isolamento per la gestione di eventuali casi clinici”.

La Liguria conferma che il Servizio sanitario regionale è attrezzato per garantire diagnosi tempestiva e gestione clinico-assistenziale in sicurezza, oltre al massimo impegno nel monitoraggio della situazione e nella tutela della salute pubblica, assicurando una risposta rapida, coordinata ed efficace in caso di necessità.