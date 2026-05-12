Elezioni Figc, Malagò scioglie la riserva: domani mattina presenterà candidatura per la presidenza

(Adnkronos) –

Giovanni Malagò ha deciso. A quanto apprende l'Adnkronos, l'ex presidente del Coni, romano, sessantasette anni, avrebbe sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della Figc. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, infatti, è rimasta orfana del presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite all'ennesima mancata qualificazione della Nazionale dai Mondiali. Secondo quanto risulta all'Adnkronos, già domani mattina l'imprenditore romano depositerà la sua candidatura. (di Davide Desario)

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