‘Condominio in fiera’, evento che ridisegna l’abitare tra sostenibilità e alta formazione

(Adnkronos) – Il condominio italiano cambia pelle e si dà appuntamento nella Capitale. Torna domani, venerdì 8 maggio, nel quartiere dell’Eur, la quinta edizione di 'Condominio in fiera', il forum nazionale che si è imposto come l’evento di riferimento in Italia per la gestione immobiliare. Una giornata di analisi e confronto che mette allo stesso tavolo politica, istituzioni e professionisti per tracciare la rotta di un settore che riguarda oltre 45 milioni di cittadini. Organizzato da Marco Quagliariello, l’evento quest’anno si articola su tre panel tematici, pronti a sviscerare le sfide di quella che è a tutti gli effetti una rivoluzione: da semplice gestione di stabili a vera e propria "gestione manageriale, finanziaria e digitale". Come spiega Quagliarello, "il condominio non è più un problema privatistico, ma una questione di interesse pubblico. Ignorare la necessità di una riforma profonda significa accettare un freno alla crescita del Paese. E' tempo di riconoscere che l'efficienza dell'Italia passa, necessariamente, dall'efficientamento della sua cellula abitativa fondamentale: il condominio. Il condominio oggi non è più il semplice aggregato di unità abitative del 1942: è un colosso che genera il 5% del Pil italiano. Eppure, vive intrappolato in un quadro normativo anacronistico che ne paralizza l'efficienza e ne minaccia la tenuta finanziaria. Per evitare che il sistema collassi sotto il peso delle inefficienze, è urgente un intervento legislativo che modernizzi il comparto attraverso quattro direttrici fondamentali: definizione giuridica, qualificazione professionale, tutela del credito, semplificazione decisionale. Queste sono le leve da cui far ripartire non solo il comparto ma tutto l'indotto e dunque far risalire anche il Pil italiano". L’apertura dei lavori sarà dedicata alla riforma della professione. Il cuore del dibattito è l’istituzione di un Registro nazionale degli amministratori presso il Mimit, un’esigenza non più rinviabile per garantire trasparenza e professionalità. Tra gli interventi istituzionali più attesi, il sottosegretario Alessandro Morelli (che porterà i saluti del Ministro Salvini) e la senatrice Tilde Minasi, che illustrerà i contenuti del ddl 1816. Il punto tecnico sulla legalità e la reputazione della categoria sarà affidato alla deputata Simonetta Matone, magistrata e membro della Commissione Giustizia, mentre la dimensione locale sarà rappresentata dall’assessore capitolino all'Urbanistica Maurizio Veloccia e dalla presidente del Municipio Roma Eur, Titti Di Salvo. Al loro fianco, esperti come l'avvocata Nunzia Esposito, il deputato Piero Cucunato (senior advisor Esg) e Marco Celani (presidente Aigab). La seconda parte del forum punterà i riflettori sulla transizione energetica, definita la più grande rivoluzione dell’ultimo secolo per le case degli italiani. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e la vice ministra Vania Gava interverranno con video istituzionali per fare il punto sulle politiche nazionali, seguiti dall’eurodeputata Cinzia Bonfrisco che analizzerà le direttive Ue sulla sicurezza energetica. Il dibattito entrerà nel tecnico con l'ingegnere Riccardo Bani (Arse), l’architetto Giuliano Fausti (Ordine di Roma) sulla rigenerazione urbana e Paolo della Rocca (presidente Ater Provincia Roma) sul nuovo Conto Termico 3.0. Fondamentale sarà anche il tema della finanza sostenibile, con l’approfondimento del dottore Piero Cucunato (Fondo Italiano d’Investimento) sui fattori Esg applicati agli edifici. Nel pomeriggio, il forum si sposterà su temi operativi e sociali. Il senatore Andrea Paganella aprirà il terzo panel riflettendo su una 'nuova cultura dell’abitare', ricordando che il condominio è prima di tutto un fatto sociale. Si parlerà di criticità quotidiane come la morosità condominiale e l’ottimizzazione dei bilanci attraverso l’informatizzazione. Al confronto parteciperanno figure di spicco delle amministrazioni locali e della trasparenza, come gli onorevoli Federico Rocca, Francesca Leoncini e Yuri Trombetta, insieme a consulenti tecnici come Ernesto Vetrano, Francesco Schena (Rccf) e Stefano Cattaneo (Registro revisori condominiali). Con oltre 70 operatori presenti nell’area espositiva, 'Condominio in fiera' dimostra di essere molto più di un convegno: è un luogo d'incontro tra domanda e offerta, tecnologia e diritto. Il successo della quinta edizione conferma che il condominio non è più un tema marginale, ma il terreno su cui si giocano le partite decisive per il futuro economico, energetico e sociale del Paese. La quinta edizione di 'Condominio in fiera' si conferma un appuntamento centrale per il settore, attirando oltre 4.000 professionisti e tutte le principali associazioni di categoria. L'evento, pienamente sostenibile e certificato per le emissioni di CO2, ospiterà l'annuncio del primo Master universitario europeo per la gestione manageriale dei condomini, sancendo l'incontro tra domanda e offerta di servizi.

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