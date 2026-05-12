Caltanissetta. Università, via Real Maestranza: il Sindaco Tesauro chiede un’assemblea dei soci per aggiornamenti sulla programmazione

Il Sindaco di Caltanissetta e Presidente del Libero Consorzio Provinciale di Caltanissetta Walter Tesauro ha chiesto al Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, Gianluca Tumminelli di indire un’assemblea generale al fine di portare a conoscenza dei soci aggiornamenti relativi alla programmazione dell’ente e, in particolare, alle condizioni e alle attività da svolgere nei locali di via Real Maestranza o, comunque, alle eventuali possibilità di individuare nuovi locali idonei.

Una richiesta che a tutt’oggi non ha avuto alcuna risposta. Partecipano in qualità di soci del Consorzio Universitario il Comune di Caltanissetta, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, l’ASP n.2, la Camera di Commercio di Caltanissetta e il Cefpas Caltanissetta.

“Prendo atto delle dichiarazioni oggi rilasciate dal Presidente del Consorzio Universitario – ha dichiarato Walter Tesauro nella doppia veste di Sindaco e Presidente – ma ritengo doveroso che, nelle sedi preposte, vengano fornite informazioni sull’evolversi della situazione e delle soluzioni organizzative da mettere in atto. Chiarimenti che necessitano non soltanto ai soci del Consorzio ma che sono dovuti anche nell’interesse dei cittadini e soprattutto degli studenti che frequentano i corsi universitari a Caltanissetta”.