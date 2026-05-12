Caltanissetta, il consigliere Vagginelli: “L’assessorato alla viabilità si occupa veramente dei problemi di circolazione nella nostra città?”

Caltanissetta. Carlo Vagginelli, Consigliere Comunale PD, attraverso una nota interviene in merito al tema della viabilità. Di seguito il testo integrale della nota.

Un assessorato alla mobilità… immobile. Ma l’assessorato alla viabilità si occupa veramente dei problemi di circolazione presenti della nostra città? Una domanda semplice, a cui i fatti sembrano suggerire una risposta negativa. Il 21 ottobre 2025 ho presentato una interrogazione volta a segnalare un’area di potenziale rischio lungo l’incrocio tra le vie Aldo Moro, Togliatti e Don Minzoni, ove diversi cittadini hanno segnalato che la salita esistente tra via Aldo Moro, via Togliatti e via Don Minzoni, essendo transitabile in entrambe le direzioni di marcia, presenta pericoli per pedoni che intendano recarsi presso i locali della vicina Parrocchia o presso le numerose attività commerciali di Don Minzoni. Chiedevo quindi se l’Amministrazione avesse ipotizzato interventi atti a mettere in sicurezza l’incrocio, suggerendo l’istituzione di un senso unico. A quella interrogazione l’Assessore Petrantoni rispondeva il 27 ottobre 2025 dichiarando quanto segue: “l’Amministrazione comunale intende procedere con l’introduzione di un senso unico di marcia lungo la strada che costeggia la Chiesa, al fine di eliminare le attuali criticità legate alla sosta vietata e al doppio senso di circolazione, migliorando così le condizioni di sicurezza e la fluidità del traffico.”. Da quella risposta formale sono trascorsi sette mesi, senza che nulla sia accaduto. Altrettanto grave è un’altra situazione, anch’essa oggetto di una mia segnalazione fatta nel mese di ottobre dello scorso anno. Tra la Strada provinciale 134 e la Via Gibil Gabib, in direzione della Strada provinciale 203 è presente un’area priva di un’efficace segnaletica stradale, che vede transitare vetture lungo entrambe le direzioni di marcia e nella quale la visibilità appare scarsa. Tale situazione ha già dato luogo ad incidenti e situazioni di pericolo, con l’investimento di un cavallo. Un’altra area che presenta caratteristiche analoghe si trova pochi metri più avanti, presso l’incrocio tra la via Gibil Gabib e la Strada provinciale 203. Si tratta di problemi che potrebbero essere semplicemente risolti realizzando due rotatorie, anche in via provvisoria. Anche in questo caso ho formulato tale suggerimento mediante un’interrogazione, datata 21 ottobre 2025. Bene, ad oggi, non ho ricevuto nessuna risposta ed il problema non è stato risolto. Insomma, è evidente che siamo di fronte ad un assessorato alla mobilità affetto da congenito immobilismo. Un paradosso, ma in questa città, ormai, ci stiamo abituando a tutto. Carlo Vagginelli, Consigliere Comunale PD