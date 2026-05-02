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Caltanissetta, confronto e testimonianza al “Ruggero Settimo” con la presentazione del libro “Lotta alle mafie. Antologia di voci per raccontare la mafia ai ragazzi” di Simona Barberio

Redazione 3

Caltanissetta, confronto e testimonianza al “Ruggero Settimo” con la presentazione del libro “Lotta alle mafie. Antologia di voci per raccontare la mafia ai ragazzi” di Simona Barberio

Sab, 02/05/2026 - 08:28

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Nei giorni scorsi, presso l’aula magna del liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, si è svolto un incontro dedicato alla presentazione del libro “Lotta alle mafie. Antologia di voci per raccontare la mafia ai ragazzi” di Simona Barberio, docente, scrittrice e formatrice di Como. Oltre all’autrice erano presenti Massimo Caponnetto, figlio di Antonino, noto giudice a capo del pool antimafia di Palermo negli anni ’80, che ha curato la prefazione del libro; Francesca Grasta, corresponsabile del Centro studi Paolo e Rita Borsellino e organizzatrice dell’evento; Tiberio Bentivoglio, testimone di giustizia; Ester Vitale, portavoce dell’associazione Ondedonneinmovimento e moderatrice dell’incontro. A porgere i saluti agli intervenuti/e è stata Giusy Iannuzzo, vice dirigente del Settimo, che ha portato i saluti della dirigente scolastica, Rossella Maria Rindone, mentre le docenti, Maria Grazia Pignataro e Loredana Scintilla, hanno spiegato che l’iniziativa si inserisce all’interno del progetto scolastico nazionale “Libriamoci”, a cui il liceo aderisce da anni. Il momento più toccante della mattinata è stato l’intervento di Bentivoglio, che ha condiviso con gli studenti e studentesse la sua esperienza personale come testimone di giustizia, raccontando con voce rotta dall’emozione, le difficoltà, le scelte coraggiose e il prezzo pagato per difendere la legalità, suscitando interesse e forti emozioni. D’altronde il suo racconto ha rappresentato una testimonianza concreta di come il coraggio individuale possa contribuire alla lotta contro tutte le mafie.

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