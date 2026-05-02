Caltanissetta, confronto e testimonianza al “Ruggero Settimo” con la presentazione del libro “Lotta alle mafie. Antologia di voci per raccontare la mafia ai ragazzi” di Simona Barberio

Nei giorni scorsi, presso l’aula magna del liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, si è svolto un incontro dedicato alla presentazione del libro “Lotta alle mafie. Antologia di voci per raccontare la mafia ai ragazzi” di Simona Barberio, docente, scrittrice e formatrice di Como. Oltre all’autrice erano presenti Massimo Caponnetto, figlio di Antonino, noto giudice a capo del pool antimafia di Palermo negli anni ’80, che ha curato la prefazione del libro; Francesca Grasta, corresponsabile del Centro studi Paolo e Rita Borsellino e organizzatrice dell’evento; Tiberio Bentivoglio, testimone di giustizia; Ester Vitale, portavoce dell’associazione Ondedonneinmovimento e moderatrice dell’incontro. A porgere i saluti agli intervenuti/e è stata Giusy Iannuzzo, vice dirigente del Settimo, che ha portato i saluti della dirigente scolastica, Rossella Maria Rindone, mentre le docenti, Maria Grazia Pignataro e Loredana Scintilla, hanno spiegato che l’iniziativa si inserisce all’interno del progetto scolastico nazionale “Libriamoci”, a cui il liceo aderisce da anni. Il momento più toccante della mattinata è stato l’intervento di Bentivoglio, che ha condiviso con gli studenti e studentesse la sua esperienza personale come testimone di giustizia, raccontando con voce rotta dall’emozione, le difficoltà, le scelte coraggiose e il prezzo pagato per difendere la legalità, suscitando interesse e forti emozioni. D’altronde il suo racconto ha rappresentato una testimonianza concreta di come il coraggio individuale possa contribuire alla lotta contro tutte le mafie.