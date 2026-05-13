Caltanissetta. Acqua, qualità e trasparenza: Caltaqua apre le porte alla sesta Commissione consiliare

Si è svolta questa mattina presso il sito di San Giuliano di Caltanissetta, la visita istituzionale dei componenti della sesta Commissione consiliare del Comune di Caltanissetta, organizzata da Caltaqua a seguito dell’audizione del Direttore Tecnico tenutasi nei giorni scorsi in Comune. Un momento di confronto che, partendo dall’attenzione verso alcune segnalazioni degli utenti, si è trasformato in un’importante occasione di dialogo, approfondimento tecnico e apertura verso le istituzioni cittadine, consentendo ai rappresentanti del Consiglio comunale di conoscere da vicino il funzionamento del principale serbatoio della città e le attività svolte quotidianamente dal laboratorio acque potabili dell’azienda.L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di trasparenza e collaborazione che Caltaqua porta avanti da tempo nei confronti del territorio, delle istituzioni e degli utenti, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza delle infrastrutture idriche e delle attività tecniche che garantiscono ogni giorno il controllo e la qualità dell’acqua distribuita.Nel corso della visita i consiglieri comunali hanno avuto modo di approfondire le procedure di monitoraggio, analisi e verifica effettuate dal laboratorio aziendale, presidio fondamentale per il controllo della qualità dell’acqua, oltre a conoscere più da vicino il funzionamento del sistema di accumulo e distribuzione cittadino. L’apertura del sito agli amministratori si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione e partecipazione che Caltaqua promuove costantemente attraverso incontri con le scuole, campagne informative rivolte agli utenti e iniziative dedicate alla cultura dell’acqua e all’uso consapevole della risorsa idrica.“Crediamo che conoscere da vicino il lavoro che viene svolto quotidianamente sia il modo migliore per costruire fiducia, consapevolezza e collaborazione con il territorio”, sottolinea l’azienda. “Per questo motivo accogliamo con favore ogni occasione di confronto diretto con le istituzioni e con la comunità”. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa anche dal Presidente della sesta Commissione consiliare, Vincenzo Piscopo, che ha ringraziato l’azienda per l’accoglienza ricevuta: “Siamo stati accolti quasi come in famiglia e abbiamo avuto l’opportunità di conoscere da vicino attività e procedure spesso poco conosciute ma fondamentali per la città. Questa visita rappresenta un primo passo e ci ripromettiamo di proseguire questo percorso con ulteriori visite presso altri siti presenti nel territorio comunale”.