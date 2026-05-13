San Cataldo, nasce “RESTARE”: una nuova associazione per la partecipazione civica e il confronto con le istituzioni

San Cataldo – Si è costituita ufficialmente l’associazione RESTARE (Ripartire, Educare, Studiare, Trovare, Amare, Rispettare, Esigere), nata per volontà di un gruppo di cittadini che hanno deciso di mettere competenze, passione e tempo al servizio della comunità. L’assemblea dei soci ha eletto all’unanimità Adriano Nicosia come Presidente. Il Consiglio Direttivo è composto da Michele Scarlata, Giuliano Calì, Dario Provvidenza, Vincenzo Siracusa e Carmelo Raimondi. È stato inoltre nominato il Comitato Esecutivo, l’organo che avrà il compito di tradurre in azioni concrete le linee programmatiche dell’associazione. Ne fanno parte: Adriano Nicosia (Presidente, membro di diritto), Maurizio Nicosia (Segretario Politico), Veronica Ferrara (rappresentanza delle associate donne), Gionathan Falzone (rappresentanza dei giovani under 35), Gioacchino Ricci (rappresentanza delle persone con fragilità).

“Siamo cittadini che hanno scelto di non stare fermi, di non lamentarsi soltanto, di non aspettare.” dichiara il Presidente Adriano Nicosia. “Abbiamo una visione di territorio e di società. Crediamo che San Cataldo e il suo territorio meritino di tornare a essere protagonisti, non spettatori.”

“Il nostro primo impegno – come Presidente e come Comitato Esecutivo – sarà ascoltare chi non ha voce, proporre idee fattibili ed esigere risposte da chi ci amministra. Senza urla, senza pregiudizi, ma con la forza di chi sa che la politica si fa con i fatti, non con le chiacchiere. Questo è RESTARE. “L’associazione si muoverà in tutti i territori che si ispireranno al nostro modello, la sua sede è a San Cataldo e si propone di: Educare al rispetto della cosa pubblica, dialogare con le forze sane della comunità per progetti di sviluppo territoriale, studiare soluzioni legislative per migliorare la qualità della vita dei cittadini, istituire percorsi di formazione sui principi della Costituzione e dello Statuto Siciliano, coinvolgere in particolare donne, giovani e persone fragili nella vita civica e amministrativa. RESTARE è già al lavoro sui primi temi: sanità territoriale, partecipazione democratica e sviluppo locale. Nei prossimi giorni saranno annunciate le prime iniziative pubbliche.