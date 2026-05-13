Hantavirus, Asp Messina: “Turista argentina negativa al virus, arrivata l’analisi dallo Spallanzani”

La turista argentina ricoverata al Policlinico di Messina non ha l’Hantavirus. Lo fa sapere la direttrice dello Spem, il Servizio epidemiologico medicina preventiva dell’Asp di Messina Mariella Santoro. “Dall’ospedale Spallanzani di Roma fanno sapere che i campioni prelevati sulla paziente Argentina ricoverata al Policlinico di Messina in isolamento sono negativi, quindi la signora non ha l’Hantavirus”, dice.

“Il Ministero della Salute aveva informato che nella serata era stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma- aggiunge – La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite. Le autorità sanitarie locali avevano chiesto di effettuare il test per Hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove è stato analizzato ora”. (Adnkronos)