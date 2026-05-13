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“Addio guerriera”, morta a 8 anni Alessia La Rosa: la piccola tifosa del Palermo

Redazione 3

“Addio guerriera”, morta a 8 anni Alessia La Rosa: la piccola tifosa del Palermo

Mer, 13/05/2026 - 09:12

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È morta nella notte la piccola Alessia La Rosa, la bambina di 8 anni, che da anni lottava contro un tumore e che, nonostante la malattia aggressiva, ha continuato a frequentare lo stadio del Palermo. Diversi gli ingressi in campo con il centrocampista rosanera Jacopo Segre. Quando non era ricoverata, la bimba si recava in Curva Nord a tifare per la sua squadra del cuore. Sul profilo Facebook della Curva Nord oggi si legge: “Addio guerriera”. La camera ardente sarà allestita allo stadio Renzo Barbera. (Adnkronos)

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