Biblioteca dell’ARS: il 15 maggio al via il ciclo di seminari di cultura politica e delle istituzioni

Palermo, 13 maggio 2026 – In occasione dell’80° anniversario dello Statuto della Regione Siciliana, la Biblioteca dell’Assemblea Regionale Siciliana inaugura un ciclo di incontri aperto a tutti e volto a promuovere la conoscenza della politica, delle istituzioni e della nostra autonomia soprattutto per le giovani generazioni. Il primo seminario si terrà venerdì 15 maggio 2026, alle ore 15.30, nella suggestiva cornice di Palazzo Reale – Sala Mattarella, con accoglienza e welcome coffee presso la Sala degli Armigeri, sede della Biblioteca parlamentare.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno, della Presidente della Commissione Biblioteca, Valentina Chinnici, delle componenti Marianna Caronia e Roberta Schillaci, del Segretario generale Fabrizio Scimè e del Direttore della Biblioteca Michele Balistreri.A seguire, gli interventi di Laura Salamone, Direttrice del Servizio delle Commissioni e Capo Ufficio Biblioteca ARS, del costituzionalista dell’Università di Palermo Giuseppe Verde e dell’economista applicato UNIPA Gioacchino Fazio. Modera il dibattito Roberto Puglisi, Direttore responsabile di Live Sicilia. Spazio anche ai contributi programmati dei rappresentanti delle associazioni: Matteo Cocchiara (Asael), Carmelo Traina (Patto x Restare) e Giuseppe Verrigno (Politeia), prima del dibattito aperto al pubblico.L’iniziativa, curata dalla Biblioteca dell’ARS, rappresenta un’occasione preziosa per riaffermare il ruolo del Parlamento siciliano come luogo di partecipazione e approfondimento democratico, avvicinando cittadini, studiosi e giovani alle radici e al futuro dell’Autonomia. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link: https://google.com/forms.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3295657710.